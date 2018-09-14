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Дальнее зарубежье 14.09.2018 17:28

Маас намерен донести до Лаврова позицию Берлина о недопустимости операции в сирийском Идлибе

Глава МИД ФРГ Германии Хайко Маас заявил, что в ходе беседы с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в пятницу заявит о недопустимости военной операции в Идлибе.

"Я донесу до моего коллеги Лаврова наши ожидания, что крупной наступательной операции в Идлибе быть не должно", - написал Х.Маас в Twitter в пятницу.

Он отметил, что ФРГ готова внести вклад в восстановление Сирии, но только в случае, если в стране будет реализовано политическое решение конфликта, за которым последуют выборы.

"Если в Сирии будет политическое решение, которое приведет к свободным выборам, тогда мы готовы взять ответственность за восстановление. В наших интересах, чтобы Сирия была стабильной страной. Для этого необходимо восстановление", - отметил Х.Маас.

Ожидается, что в пятницу С.Лавров и Х.Маас проведут двустороннюю встречу, совместный ужин и пресс-конференцию.

"Сирия будет одной из тем, дипломатические усилия. Тему Украины, как ожидается, в беседе тоже затронут", - сказала представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Мария Адебар журналистам в минувшую среду в Берлине, добавив, что С.Лавров и Х.Маас планируют обсудить "двусторонние темы".

Кроме того, в тот же день, 14 сентября, С.Лавров примет участие еще в одном мероприятии, которое пройдет в отеле "Адлон" в центре Берлина. Планируется, что российский министр выступит там с докладом об интеграции на евразийском пространстве.

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Тэги: ФРГ, МИД, СИРИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]