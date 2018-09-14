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Дальнее зарубежье 14.09.2018 17:49

VW прекратит производство легендарного "Жука" в 2019 году

Германская Volkswagen AG объявила о прекращении производства знаменитого автомобиля Beetle ("Жук") после 80 лет его присутствия на мировом рынке, сообщает The Wall Street Journal.

Автопроизводитель в следующем году остановит выпуск Beetle на заводе в Мексике - последнем предприятии, которое производит эту машину.

О прекращении выпуска "Жука" было объявлено еще в марте, но после этого появились слухи, что культовый автомобиль все же будет производиться и далее, отмечает AFP.

Последнее поколение "Жуков" дебютировало в 2011 году, однако история автомобиля началась в 1938 году. Beetle является одним из долгожителей авторынка и входит в число самых продаваемых моделей всех времен. По всему миру было продано порядка 22,7 млн данных машин.

Между тем глава американского филиала Volkswagen Хинрих Вёбкен не стал полностью исключать того, что когда-либо производство Beetle возобновится, сообщает Deutsche Welle. Хотя пока таких планов нет, он заявил: "Никогда не говори никогда".

Производство оригинального "Жука" было прекращено еще в 2003 году, более вместительная и комфортабельная версия New Beetle выпускается с 1997 года, в том числе с 1999 года - в Мексике.

VW продала в США в прошлом году всего 15 тыс. "Жуков". Это составляет менее 5% от общего объема продаж компании на американском рынке (339,7 тыс. машин).

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, VOLKSWAGEN, BEETLE, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]