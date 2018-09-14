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СНГ 14.09.2018 18:47

Порошенко 20 сентября обратится с посланием к парламенту

Президент Украины Петр Порошенко выступит с ежегодным посланием к Верховной Раде в следующий четверг, 20 сентября, сообщила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

"Мы планируем на следующей неделе иметь очень активный четверг. (. . .) будем слушать послание президента", - сказала она журналистам в пятницу "на полях" 15-го форума YES, организованного Фондом Виктора Пинчука в Киеве.

По словам И.Луценко, в следующий четверг планируется также голосование парламента за направление в Конституционный Суд проекта конституционных изменений относительно закрепления курса Украины на интеграцию в ЕС и НАТО.

Представитель президента в Раде отметила, что в "Блоке Петра Порошенко" ожидают также голосования за обновление состава Центральной избирательной комиссии.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, РАДА, ПОСЛАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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