Лавров заявил об иностранной подпитке боевиков в Идлибе

Террористы в Идлибе получают подпитку и-за рубежа, при помощи которой осуществляют боевые действия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, что это просто люди, которые засели в Идлибе как в крепости, и хотят перемирия, это неправда. Они оттуда активно осуществляют боевые действия, используя ту подпитку, которую они получают каким-то образом из-за рубежа", - сказал С.Лавров в пятницу на пленарном заседании Германо-российского форума в Берлине.
"Мы говорим с нашими турецкими коллегами. Они знают, что их территория порой используется нехорошими людьми для того, чтобы осложнять ситуацию в Сирии. Они обеспечивают дополнительные меры контроля на границе. В том же Идлибе по договоренности, которой мы достигли, действуют двенадцать наблюдательных пунктов, которые Турция основала, и это немного успокаивает ситуацию", - добавил министр.
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