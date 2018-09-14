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Дальнее зарубежье 14.09.2018 17:02

Лавров заявил об иностранной подпитке боевиков в Идлибе

Террористы в Идлибе получают подпитку и-за рубежа, при помощи которой осуществляют боевые действия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"То, что это просто люди, которые засели в Идлибе как в крепости, и хотят перемирия, это неправда. Они оттуда активно осуществляют боевые действия, используя ту подпитку, которую они получают каким-то образом из-за рубежа", - сказал С.Лавров в пятницу на пленарном заседании Германо-российского форума в Берлине.

"Мы говорим с нашими турецкими коллегами. Они знают, что их территория порой используется нехорошими людьми для того, чтобы осложнять ситуацию в Сирии. Они обеспечивают дополнительные меры контроля на границе. В том же Идлибе по договоренности, которой мы достигли, действуют двенадцать наблюдательных пунктов, которые Турция основала, и это немного успокаивает ситуацию", - добавил министр.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, СИРИЯ, ПОДПИТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]