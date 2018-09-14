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Регион 14.09.2018 16:42

В Турции применили слезоточивый газ для разгона протестующих на стройке нового аэропорта Стамбула

Силы безопасности Турции применили слезоточивый газ для разгона протестующих рабочих на месте строительства нового аэропорта Стамбула, открытие которого запланировано на конец октября, сообщает в пятницу оппозиционная газета "Джумхурриет".

Согласно их информации, сотни рабочих вышли на забастовку ранним утром в пятницу, чтобы выразить протест против нарушений техники безопасности и санитарных норм на стройке. Ранее неоднократно появлялись сообщения о гибели и получении серьезных травм рабочими на месте строительства.

Планируется, что к 2023 году аэропорт будет ежегодно обслуживать около 150 млн пассажиров.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ, АЭРОПОРТ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]