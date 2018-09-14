Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9883 RUR   0.0248 GBR   2.2302 TRY   0.2773

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.59 Brent   78.18

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 34° Завтра 18° 29° 16 Сен 21° 30° 17 Сен 19° 27°

ТЭК 14.09.2018 16:45

Вице-премьер Борисов сообщил о скором подписании межправсоглашений для строительства газопровода "Иран-Пакистан-Индия"

Все международные соглашения для запуска работы над газопроводом Иран-Пакистан-Индия могут подписать в ближайшее время, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Работа в этом направлении идет, активно идет. И я думаю, что в ближайшее время эти межправительственные меморандумы будут подписаны. Это ляжет уже в основу практической реализации этого проекта", - заявил Ю.Борисов в пятницу по итогам заседания межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ИНДИЯ, ГАЗОПРОВОД


Похожие новости


В сделке по Ирану ключевую роль играли Тегеран и Вашингтон, РФ и другие лишь поддерживали договоренности - Путин МИД РФ: необходимо создать условия для продолжения экспорта иранской нефти Путин уверен, что решения саммита РФ-Иран-Турция помогут окончательному урегулированию сирийской проблемы Путин прибыл в Тегеран для участия в саммите РФ - Иран - Турция Лидеры РФ, Ирана, Турции обсудят на саммите обстановку в Сирии, в частности в Идлибе - Ушаков Посредники по иранской проблеме встретятся "на полях" сессии Генассамблеи ООН - Рябков

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]