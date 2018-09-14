Все международные соглашения для запуска работы над газопроводом Иран-Пакистан-Индия могут подписать в ближайшее время, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Работа в этом направлении идет, активно идет. И я думаю, что в ближайшее время эти межправительственные меморандумы будут подписаны. Это ляжет уже в основу практической реализации этого проекта", - заявил Ю.Борисов в пятницу по итогам заседания межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.