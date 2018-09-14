Решение ЦБ Турции о повышении ставки будет способствовать положительному отношению инвесторов к развивающимся рынкам - Набиуллина

Решение ЦБ Турции о резком повышении ставки будет способствовать положительному отношению инвесторов к развивающимся рынкам, в том числе и к России, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается решения Центрального банка Турции по повышению ключевой ставки, то мы рассчитываем, что это приведет к некоторому более положительному отношению инвесторов к развивающимся рынкам, Россия к ним тоже относится", - сказала Э.Набиуллина на брифинге в пятницу.
Она добавила, что российский ЦБ, когда принимал решение по ключевой ставке в пятницу, учитывал внешние факторы, но не решение регулятора Турции. "Когда мы принимаем решение по ставке, мы, конечно, учитываем внешние факторы, но на нас сейчас больше влияют другие внешние факторы, и учитываем наш прогноз по экономике и инфляции", - добавила председатель Банка России.
Турецкий Центробанк по итогам заседания в четверг повысил ключевую процентную ставку - ставку по недельным операциям репо - сразу на 6,25 процентного пункта (п.п.), с 17,75% до 24%.
Банк России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п. - до 7,50% годовых.
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