Пресс-релиз

25 сентября в лицее «Эврика» города Баку в рамках проекта Российского информационно-культурного центра «Ученые - детям» пройдет встреча учащихся школ с учеными-химиками, посвященная 190-летию со дня рождения химика, создателя новой теории химического строения веществ, родоначальника «бутлеровской школы» русских химиков А.М. Бутлерова.
Начало – в 12:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
РуководительПредставительства Россотрудничества
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