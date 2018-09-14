Пресс-релиз

25 сентября в лицее «Эврика» города Баку в рамках проекта Российского информационно-культурного центра «Ученые - детям» пройдет встреча учащихся школ с учеными-химиками, посвященная 190-летию со дня рождения химика, создателя новой теории химического строения веществ, родоначальника «бутлеровской школы» русских химиков А.М. Бутлерова.

Начало – в 12:00 часов.

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РуководительПредставительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



