Американские конгрессмены одобрили выделение Израилю $38 млрд в течение 10 лет на укрепление обороны

Конгресс США утвердил закон, гарантирующий предоставление Израилю оборонной помощи на общую сумму $38 млрд в течение 10 лет.

Сенат утвердил аналогичный закон еще в начале августа, и теперь он должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом, сообщило в пятницу интернет-издание NEWSru.co.il.

Целью инициаторов закона было защитить договор о военной помощи от бюджетных конфликтов в будущем, вне зависимости от состава Конгресса или личности президента.

В результате документ отделяет механизм американской помощи Израилю от ежегодного государственного бюджета. Кроме того, он уполномочивает президента создавать резерв вооружений на сумму в $1 млрд и создать совместную с Израилем программу по борьбе с беспилотниками.

Согласно соглашению о военной помощи, США предоставят Израилю $38 млрд на 10 лет - с 2019 по 2028 годы. При этом Израиль откажется от обращений в Конгресс США за дополнительной помощью, и сократит долю помощи, конвертируемую в шекели.