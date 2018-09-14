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Дальнее зарубежье 14.09.2018 19:03

Американские конгрессмены одобрили выделение Израилю $38 млрд в течение 10 лет на укрепление обороны

Конгресс США утвердил закон, гарантирующий предоставление Израилю оборонной помощи на общую сумму $38 млрд в течение 10 лет.

Сенат утвердил аналогичный закон еще в начале августа, и теперь он должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом, сообщило в пятницу интернет-издание NEWSru.co.il.

Целью инициаторов закона было защитить договор о военной помощи от бюджетных конфликтов в будущем, вне зависимости от состава Конгресса или личности президента.

В результате документ отделяет механизм американской помощи Израилю от ежегодного государственного бюджета. Кроме того, он уполномочивает президента создавать резерв вооружений на сумму в $1 млрд и создать совместную с Израилем программу по борьбе с беспилотниками.

Согласно соглашению о военной помощи, США предоставят Израилю $38 млрд на 10 лет - с 2019 по 2028 годы. При этом Израиль откажется от обращений в Конгресс США за дополнительной помощью, и сократит долю помощи, конвертируемую в шекели.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, ИЗРАИЛЬ, ВОЕНПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]