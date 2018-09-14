Американские конгрессмены одобрили выделение Израилю $38 млрд в течение 10 лет на укрепление обороны

Конгресс США утвердил закон, гарантирующий предоставление Израилю оборонной помощи на общую сумму $38 млрд в течение 10 лет.
Сенат утвердил аналогичный закон еще в начале августа, и теперь он должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом, сообщило в пятницу интернет-издание NEWSru.co.il.
Целью инициаторов закона было защитить договор о военной помощи от бюджетных конфликтов в будущем, вне зависимости от состава Конгресса или личности президента.
В результате документ отделяет механизм американской помощи Израилю от ежегодного государственного бюджета. Кроме того, он уполномочивает президента создавать резерв вооружений на сумму в $1 млрд и создать совместную с Израилем программу по борьбе с беспилотниками.
Согласно соглашению о военной помощи, США предоставят Израилю $38 млрд на 10 лет - с 2019 по 2028 годы. При этом Израиль откажется от обращений в Конгресс США за дополнительной помощью, и сократит долю помощи, конвертируемую в шекели.
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