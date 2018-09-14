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Макроэкономика 14.09.2018 17:37

ПИИ в экономику Азербайджана в I полугодии сократились на 35,5% - ЦБ

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана в I-ом полугодии 2018 года составили $2 млрд 53,5 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

В январе-июне 2017 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили $3,1 млрд. Таким образом, в первом полугодии 2018 года ПИИ сократились на 35,5%.

По данным платежного баланса за первое полугодие, 79,4% прямых иностранных инвестиций за отчетный период пришлось в нефтегазовый сектор.

В ненефтяной сектор объем прямых иностранных инвестиций за январь-июнь составил $423,3 млн (спад на 10,4%), удельный вес – 20,6%.

Согласно данным ЦБА, в январе-июне 2018 года азербайджанские компании осуществили за рубежом прямых инвестиций на сумму $1 млрд 320,4 млн (рост на 27,5%), в том числе в нефтегазовый сектор - $480,3 млн (спад на 39,8%), в прочие сектора - $840,1 млн (рост в 3,1 раза).

С 2013 года Центробанк Азербайджана изменил структуру платежного баланса на основе последних рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ). В связи с этим структура платежного баланса состоит из чистых финансовых активов и обязательств.

В целом, чистые финансовые активы по итогам I-го полугодия 2018 года составили $2 млрд 699,5 млн (спад на 19,2%), обязательства - $910,1 млн (спад в 4,1 раза).

Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2017 году составили $5,7 млрд и сократились на 21,9%.

А.Азизов

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Тэги: ПИИ, ЦБ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]