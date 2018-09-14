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Регион 14.09.2018 17:55

Эрдоган: падение стоимости турецкой лиры вызвано политическими, а не экономическими причинами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что причины трудностей в турецкой экономике и падения курса турецкой лиры носят политический характер, сообщает Анатолийское агентство новостей.

"За этой проблемой (падением национальной валюты - ИФ) стоят исключительно политические мотивы", - сказал турецкий лидер во время выступления в Анкаре.

Президент пояснил, что основная причина нынешних экономических трудностей - нежелание Турции выполнять требования США, не уважающих турецкий суверенитет.

По мнению Р.Т.Эрдогана, сложившаяся в Турции экономическая ситуация свидетельствует о том, что ни одна страна в мире не способна полностью обеспечить свою экономическую безопасность.

Также президент Турции призвал граждан отказываться от иностранной валюты для укрепления лиры.

"Обращаюсь к гражданам: доверяйте турецкой лире! Тем, кто не имеет дела с импортом и экспортом, не нужна иностранная валюта", - заявил он, выразив при этом надежду на то, что Турция в скором времени преодолеет экономические трудности.

Турецко-американские отношения обострились в последнее время, что связано с введением повышенных пошлин на турецкие товары в США и отказом Анкары освободить по требованию Вашингтона арестованного американского пастора Эндрю Брансона.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВАЛЮТА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]