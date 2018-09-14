Эрдоган: падение стоимости турецкой лиры вызвано политическими, а не экономическими причинами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что причины трудностей в турецкой экономике и падения курса турецкой лиры носят политический характер, сообщает Анатолийское агентство новостей.
"За этой проблемой (падением национальной валюты - ИФ) стоят исключительно политические мотивы", - сказал турецкий лидер во время выступления в Анкаре.
Президент пояснил, что основная причина нынешних экономических трудностей - нежелание Турции выполнять требования США, не уважающих турецкий суверенитет.
По мнению Р.Т.Эрдогана, сложившаяся в Турции экономическая ситуация свидетельствует о том, что ни одна страна в мире не способна полностью обеспечить свою экономическую безопасность.
Также президент Турции призвал граждан отказываться от иностранной валюты для укрепления лиры.
"Обращаюсь к гражданам: доверяйте турецкой лире! Тем, кто не имеет дела с импортом и экспортом, не нужна иностранная валюта", - заявил он, выразив при этом надежду на то, что Турция в скором времени преодолеет экономические трудности.
Турецко-американские отношения обострились в последнее время, что связано с введением повышенных пошлин на турецкие товары в США и отказом Анкары освободить по требованию Вашингтона арестованного американского пастора Эндрю Брансона.
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