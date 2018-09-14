Положительное сальдо по денежным переводам в Азербайджан в I полугодии составило $358 млн - ЦБ

Денежные переводы в Азербайджан в I-ом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 15,8%, денежные переводы за рубеж - на 4,3%, положительное сальдо по переводам составило $357,6 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
"В январе-июне 2018 года согласно данным платежного баланса, денежные переводы в Азербайджан составили $527,8 млн, что на 15,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года", - отметили в ЦБ.
При этом денежные переводы из Азербайджана за рубеж за отчетный период увеличились на 4,3% - до $170,2 млн.
Таким образом, объем денежных переводов в Азербайджан в 3,1 раза превысил объем денежных переводов за рубеж.
"В результате, положительное сальдо по денежным переводам за I-ое полугодие 2018 года составило $357,6 млн", - подчеркнули в банке.
По итогам 2017 года положительное сальдо по денежным переводам составило $677,3 млн.
А.Азизов
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