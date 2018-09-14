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СНГ 14.09.2018 19:12

Защита Серебренникова считает, что его дело расследовалось с грубейшими нарушениями

Защита режиссера Кирилла Серебренникова считает, что при расследовании дела режиссера Кирилла Серебренникова и других участников проекта "Платформа" были допущены грубейшие нарушения, и фигуранты дела были обвинены в преступлении, которого не было.

"Следственный комитет провел инквизиционный процесс, который заключался в том, чтобы обвинить Серебренникова и других участников, организаторов и сотрудников "Платформы" в совершении преступления, которого нет", - заявил "Интерфаксу" адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.

Ранее в пятницу официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила о завершении расследования так называемого дела "Седьмой студии", по которому К.Серебренников обвиняется в хищении 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной режиссером автономной некоммерческой организации (АНО) на проект "Платформа". В настоящее время материалы дела направлены в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и их дальнейшей передачи в суд.

Между тем, по словам Д.Харитонова, "Следственный комитет отказался допрашивать Серебренникова по существу предъявленного обвинения, следствие отказалось проводить огромное количество экспертиз по каждому из мероприятий ("Платформы" - ИФ), отказалось допрашивать каждого из участников для того, чтобы определить - от кого и какие денежные средства они получали".

"Следственный комитет не установил никакого ущерба и все, что они писали - это абсолютная ерунда, которая опровергается документами, имеющимися в материалах дела", - подчеркнул адвокат.

Кроме К.Серебренникова, в качестве обвиняемых к делу "Седьмой судии" привлечено пять человек: бывший руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, экс-генпродюсер "Седьмой студии" и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-главбух АНО Нина Масляева и экс-директор Юрий Итин, а также продюсер Екатерина Воронова.

Дело Н.Масляевой выделено в отдельное производство, так как она единственная признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег. Е.Воронова уехала за границу - ее дело также выделено в отдельное производство, она объявлена в международный розыск.

Все обвиняемые, кроме А.Малобродского, которому в мае мера пресечения была изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде, и Е.Вороновой, находятся под домашним арестом.

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Тэги: РОССИЯ, СЕРЕБРЕННИКОВ, ЗАЩИТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]