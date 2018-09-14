Меркель: санкции в отношении РФ останутся в силе

Находящаяся в Литве с визитом федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз (ЕС) продолжит осуществление санкций в отношении России до тех пор, пока не наметится прогресс в реализации Минских соглашений о перемирии на Восточной Украине.

"Пока не будут проведены в жизнь Минские соглашения или по ним не наметится прогресс, мы не станем рассматривать отмену санкций в отношении России", - сказала А.Меркель в Вильнюсе.

Она признала, что встречи "нормандской четверки" по Украине "не принесли такого прогресса, какого хотелось бы", но подчеркнула, что цель - восстановление мира и территориальной целостности Украины - остается.

В "нормандскую четверку" входят Германия, Франция, Украина и Россия.

После встречи с президентом Литвы и главами правительств стран Балтии А.Меркель в пятницу сказала, что понимает критику со стороны балтийских стран по поводу развития газопровода Nord Stream, однако подчеркнула, что этот проект имеет экономический смысл. Вместе с тем руководитель Германии пообещала добиваться, чтобы Украина осталась страной энергетического транзита.

Литовский президент Даля Грибаускайте, в свою очередь, сказала, что газопровод по дну Балтийского моря - это геополитический проект, который усилит влияние России.

"Мы расцениваем этот проект как геополитический, а не коммерческий или энергетический. Наша точка зрения опирается, к сожалению, на наш не очень хороший опыт. Мы знаем, что значит зависеть от энергопоставок из одного источника, то есть из России", - сказала Д.Грибаускайте.

Глава Литвы сказала, что понимает, что Германии нужно поддерживать диалог с Россией по вопросам международной политики, и подчеркнула, что полностью доверяет германскому лидеру.

"Мы доверяем Германии и госпоже канцлеру, что она никогда не предаст интересы Европы, всегда будет честно и упорно представлять интересы всех мирно настроенных государств, ЕС и наши интересы", - сказала Д. Грибаускайте.