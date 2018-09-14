Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9883 RUR   0.0248 GBR   2.2302 TRY   0.2773

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.59 Brent   78.18

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 34° Завтра 18° 29° 16 Сен 21° 30° 17 Сен 19° 27°

Дальнее зарубежье 14.09.2018 18:24

Меркель: санкции в отношении РФ останутся в силе

Находящаяся в Литве с визитом федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз (ЕС) продолжит осуществление санкций в отношении России до тех пор, пока не наметится прогресс в реализации Минских соглашений о перемирии на Восточной Украине.

"Пока не будут проведены в жизнь Минские соглашения или по ним не наметится прогресс, мы не станем рассматривать отмену санкций в отношении России", - сказала А.Меркель в Вильнюсе.

Она признала, что встречи "нормандской четверки" по Украине "не принесли такого прогресса, какого хотелось бы", но подчеркнула, что цель - восстановление мира и территориальной целостности Украины - остается.

В "нормандскую четверку" входят Германия, Франция, Украина и Россия.

После встречи с президентом Литвы и главами правительств стран Балтии А.Меркель в пятницу сказала, что понимает критику со стороны балтийских стран по поводу развития газопровода Nord Stream, однако подчеркнула, что этот проект имеет экономический смысл. Вместе с тем руководитель Германии пообещала добиваться, чтобы Украина осталась страной энергетического транзита.

Литовский президент Даля Грибаускайте, в свою очередь, сказала, что газопровод по дну Балтийского моря - это геополитический проект, который усилит влияние России.

"Мы расцениваем этот проект как геополитический, а не коммерческий или энергетический. Наша точка зрения опирается, к сожалению, на наш не очень хороший опыт. Мы знаем, что значит зависеть от энергопоставок из одного источника, то есть из России", - сказала Д.Грибаускайте.

Глава Литвы сказала, что понимает, что Германии нужно поддерживать диалог с Россией по вопросам международной политики, и подчеркнула, что полностью доверяет германскому лидеру.

"Мы доверяем Германии и госпоже канцлеру, что она никогда не предаст интересы Европы, всегда будет честно и упорно представлять интересы всех мирно настроенных государств, ЕС и наши интересы", - сказала Д. Грибаускайте.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МЕРКЕЛЬ, РОССИЯ, САНКЦИИ


Похожие новости


Путин проведет переговоры с Меркель Путин и Меркель будут обсуждать реализацию крупных совместных проектов на фоне угроз третьих стран в их отношении - Песков Меркель высказалась за проведение саммита США-РФ Путин и Меркель обсудили выход США из СВПД, подчеркнута принципиальная важность сохранения иранской сделки Путин и Меркель обсудили обострение в Сирии, выразили готовность к возобновлению политико-дипломатических усилий - Кремль ФРГ и ЕС не намерены бойкотировать ЧМ по футболу в России - Меркель

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]