Азербайджан на WorldFood Moscow будет представлен 35 компаниями

Азербайджан на 27-ой Международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow будет представлен 35 компаниями, отмечает Минэкономики.
"Азербайджан будет представлен единым стендом на выставке WorldFood Moscow, которая пройдет 17-20 сентября. Свою продукцию на выставке представят 35 азербайджанских компаний", - подчеркивается в сообщении.
Свою продукцию представят азербайджанские компании, занимающиеся производством плодоовощной продукции, вина и спиртных напитков, фундука и сухофруктов, чая, консервированной продукции, сладостей, пищевой продукции.
На выставке WorldFood Moscow будет представлен широкий ассортимент овощей и фруктов, бакалеи и кондитерских изделий, мяса и рыбы, чая и кофе, консервов и других продуктов питания российского и зарубежного производства.
А.Азизов
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