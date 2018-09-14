Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9883 RUR   0.0248 GBR   2.2302 TRY   0.2773

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.59 Brent   78.18

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 34° Завтра 18° 29° 16 Сен 21° 30° 17 Сен 19° 27°

Бизнес и законодательство 14.09.2018 18:29

Азербайджан на WorldFood Moscow будет представлен 35 компаниями

Азербайджан на 27-ой Международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow будет представлен 35 компаниями, отмечает Минэкономики.

"Азербайджан будет представлен единым стендом на выставке WorldFood Moscow, которая пройдет 17-20 сентября. Свою продукцию на выставке представят 35 азербайджанских компаний", - подчеркивается в сообщении.

Свою продукцию представят азербайджанские компании, занимающиеся производством плодоовощной продукции, вина и спиртных напитков, фундука и сухофруктов, чая, консервированной продукции, сладостей, пищевой продукции.

На выставке WorldFood Moscow будет представлен широкий ассортимент овощей и фруктов, бакалеи и кондитерских изделий, мяса и рыбы, чая и кофе, консервов и других продуктов питания российского и зарубежного производства.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВЫСТАВКА, УЧАСТИЕ


Похожие новости


Путин и Си Цзиньпин на выставке купили сбитень и приготовили себе блинов с икрой Азербайджан на WorldFood Moscow будет представлен 30 компаниями Около полутысячи украшений Bvlgari будут представлены в начале осени в Музеях Кремля Отказавшийся посещать стенд РФ на книжной выставке Макрон заявил о важности диалога с российской интеллигенцией В Госдуме открылась выставка к 25-летию дипотношений РФ и Азербайджана На выставке «Продэкспо» в Москве в феврале примут участие более 25 азербайджанских компаний

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]