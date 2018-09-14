Азербайджан на WorldFood Moscow будет представлен 35 компаниями

Азербайджан на 27-ой Международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow будет представлен 35 компаниями, отмечает Минэкономики.

"Азербайджан будет представлен единым стендом на выставке WorldFood Moscow, которая пройдет 17-20 сентября. Свою продукцию на выставке представят 35 азербайджанских компаний", - подчеркивается в сообщении.

Свою продукцию представят азербайджанские компании, занимающиеся производством плодоовощной продукции, вина и спиртных напитков, фундука и сухофруктов, чая, консервированной продукции, сладостей, пищевой продукции.

На выставке WorldFood Moscow будет представлен широкий ассортимент овощей и фруктов, бакалеи и кондитерских изделий, мяса и рыбы, чая и кофе, консервов и других продуктов питания российского и зарубежного производства.

А.Азизов