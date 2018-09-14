Профицит баланса туристических услуг Азербайджана в I полугодии 2018г увеличился на 20%

Профицит баланса туристических услуг Азербайджана в I-ом полугодии 2018 года составил $223,4 млн, что на 19,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
"Объем взаимных туристических услуг Азербайджана в январе-июне 2018 года вырос на 7,3% - до $2,7 млрд. При этом профицит баланса туристических услуг составил $223,4 млн против $186,3 млн в первом полугодии 2017 года", - отметили в ЦБА, ссылаясь на данные платежного баланса за I-ое полугодие текущего года.
Объем туристических услуг, оказанных гражданам Азербайджана нерезидентами в отчетном периоде, составил $1,2 млрд. "79% этого объема пришлось на расходы граждан Азербайджана, совершенные во время визитов за рубеж", - сообщили в ЦБА.
По данным ЦБА, за первое полугодие 2018 года турпоток в Азербайджан увеличился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Как сообщалось ранее, профицит баланса туристических услуг Азербайджана в 2017 году составил $353,4 млн. и увеличился на 61,1%.
А.Азизов
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