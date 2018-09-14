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Регион 14.09.2018 19:13

Россия и Германия опасаются, что полный развал иранской сделки чреват непредсказуемыми последствиями - Лавров

В Москве считают, что развал Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану приведет к катастрофическим последствиям, и заявляют о намерении вместе с партнерами сделать все возможное, чтобы его сохранить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас схожие опасения в том, что полный развал этих договоренностей (по Ирану) чреват непредсказуемыми последствиями, в том числе для стабильности на Ближнем Востоке и для режима нераспространения оружия массового уничтожения", - заявил С.Лавров после переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

"Вместе с нашими германскими коллегами, другими европейскими участниками этой договоренности, КНР и Ираном будем делать все, чтобы сохранить эту важнейшую многостороннюю договоренность", - подчеркнул глава МИД РФ.

По его словам, на Генассамблее ООН в Нью-Йорке состоится встреча министров стран-участниц этой сделки, на которой "мы посмотрим, какие шаги предпринимаются для ее сохранения".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]