Россия и Германия опасаются, что полный развал иранской сделки чреват непредсказуемыми последствиями - Лавров

В Москве считают, что развал Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану приведет к катастрофическим последствиям, и заявляют о намерении вместе с партнерами сделать все возможное, чтобы его сохранить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас схожие опасения в том, что полный развал этих договоренностей (по Ирану) чреват непредсказуемыми последствиями, в том числе для стабильности на Ближнем Востоке и для режима нераспространения оружия массового уничтожения", - заявил С.Лавров после переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

"Вместе с нашими германскими коллегами, другими европейскими участниками этой договоренности, КНР и Ираном будем делать все, чтобы сохранить эту важнейшую многостороннюю договоренность", - подчеркнул глава МИД РФ.

По его словам, на Генассамблее ООН в Нью-Йорке состоится встреча министров стран-участниц этой сделки, на которой "мы посмотрим, какие шаги предпринимаются для ее сохранения".