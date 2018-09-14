Азербайджан рассчитывает на увеличение ИБР кредитования проектов в частном секторе

Азербайджан заинтересован в расширении участия Исламского банка развития (ИБР) в кредитовании проектов в сферах АПК, химии и фармацевтики.
Такое мнение высказал министр экономики Шахин Мустафаев на встрече в Баку с вице-президентом ИБР Замиром Игбалом, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Министр на встрече подчеркнул, что ИБР до сих пор выделил около $1,2 млрд на кредитование свыше 40 проектов в Азербайджане.
"Ш.Мустафаев подчеркнул заинтересованность Азербайджана в расширении сотрудничества с ИБР, в том числе в инвестициях в частный сектор, прямого финансирования предприятий, участия в акционерном капитале. Кроме этого, министр считает возможным расширение инвестиционного сотрудничества в сферах АПК, производства машин и оборудований, химической промышленности, фармацевтики", - отмечается в сообщении.
З.Игбал, в свою очередь, подчеркнул готовность банка активно кредитовать проекты в Азербайджане. При этом он выразил интерес к финансированию в стране проектов в сфере науки, технологий, поощрения инноваций, стартапов, развития малого и среднего бизнеса посредством Фонда науки, технологий и инноваций, уставный капитал которого равен $500 млн.
А.Азизов
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