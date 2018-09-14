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Дальнее зарубежье 14.09.2018 20:44

У Асада нет перспектив - глава МИД Германии

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не может представить себе, что по итогам политических преобразований в Сирии ее президент Башар Асад сможет сохранить долгосрочную политическую перспективу.

По словам Х.Мааса, конфликт в Сирии должен быть урегулирован политическим путем. "Должен быть политический процесс, мы поддерживаем его", - сказал министр.

"Что в конце такого процесса будет долгосрочная перспектива для Асада - если это будет действительно демократический процесс, то такого я не могу себе, к сожалению, представить", - сказал Х.Маас журналистам в Берлине в пятницу.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АСАД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]