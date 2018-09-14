У Асада нет перспектив - глава МИД Германии

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не может представить себе, что по итогам политических преобразований в Сирии ее президент Башар Асад сможет сохранить долгосрочную политическую перспективу.

По словам Х.Мааса, конфликт в Сирии должен быть урегулирован политическим путем. "Должен быть политический процесс, мы поддерживаем его", - сказал министр.

"Что в конце такого процесса будет долгосрочная перспектива для Асада - если это будет действительно демократический процесс, то такого я не могу себе, к сожалению, представить", - сказал Х.Маас журналистам в Берлине в пятницу.