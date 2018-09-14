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Дальнее зарубежье 14.09.2018 21:03

НАТО принимает меры для сдерживания России в Арктике - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что НАТО следит за усилением военного присутствия России в Арктике и предпринимает ряд мер для ее сдерживания в данном регионе.

"Арктика очень важна. Мы видим усиление российского присутствия, в том числе увеличение военного потенциала в Арктике. И это одна из причин, почему мы развиваем наше военное направление, не только из-за Арктики, но и в целом", - сказал Й.Столтенберг, выступая в Вашингтоне.

"На данный момент мы усиливаем наше присутствие на море, вкладываем больше в развитие флота", - отметил он.

При этом он отметил, что альянс ведет диалог с РФ по региональным вопросам через Арктический совет.

Й.Столтенберг подчеркнул, что не видит противоречия в политике альянса в отношении России в том, что нынешний подход НАТО сочетает наращивание своего потенциала с диалогом с Москвой.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, АРКТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]