НАТО является оборонительным альянсом и не представляет опасности для России, утверждает Столтенберг

НАТО не представляет угрозы для России и преследует исключительно оборонительные цели, заявил в пятницу в Фонде "Наследие" в Вашингтоне генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО была и всегда будет оставаться оборонительным альянсом, и это касается всех его членов", - сказал Й.Столтенберг, отвечая на вопрос о том, могут ли союзники по НАТО в Восточной Европе спровоцировать конфликт с Россией.

При этом генсек отметил, что альянс намерен защищать своих восточноевропейских союзников, особенно после присоединения Россией Крыма.