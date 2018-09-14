Столтенберг вновь обвинил Россию в попытках воспрепятствовать вступлению в НАТО Македонии и Черногории

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу вновь обвинил Россию в попытках помешать Македонии и Черногории стать членами Североатлантического альянса.
"Мы видели много примеров и сообщений о том, как Россия пытается вмешаться в наш демократический процесс в различных странах-членах и партнерах НАТО, посредством распространения дезинформации и использования соцсетей ", - сказал Й.Столтенберг, выступая в Фонде "Наследие" в Вашингтоне.
По его словам, в НАТО видели, как "Россия использует соцсети для распространения дезинформации в различных странах Европы, которые являются членами НАТО".
"Мы видели попытки России воспрепятствовать присоединению к НАТО не только Македонии, но и Черногории. Мы также видели, как Россия использует соцсети для распространения дезинформации в различных странах Европы, которые являются членами НАТО", - отметил генсек.
При этом Й.Столтенберг отметил, что "НАТО отвечает на это различными способами".
"Это отчасти и киберзащита. Я думаю, что лучший способ победить пропаганду, это не контрпропаганда, а озвучивание фактов, правды. Это то, что мы делаем", - сказал генсек НАТО.
30 сентября в Македонии назначен референдум о смене названия страны на "Республика Северная Македония". Этот позволит уладить спор с Грецией. Причина конфликта кроется в наличии в составе Греции области Македония. Афины, опасаясь территориальных претензий от соседнего государства в случае закрепления за ним именования "Македония", блокируют вступление Скопье в ЕС и НАТО.
Черногория уже является членом Североатлантического альянса.
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