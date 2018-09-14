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Дальнее зарубежье 14.09.2018 21:59

Столтенберг вновь обвинил Россию в попытках воспрепятствовать вступлению в НАТО Македонии и Черногории

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу вновь обвинил Россию в попытках помешать Македонии и Черногории стать членами Североатлантического альянса.

"Мы видели много примеров и сообщений о том, как Россия пытается вмешаться в наш демократический процесс в различных странах-членах и партнерах НАТО, посредством распространения дезинформации и использования соцсетей ", - сказал Й.Столтенберг, выступая в Фонде "Наследие" в Вашингтоне.

По его словам, в НАТО видели, как "Россия использует соцсети для распространения дезинформации в различных странах Европы, которые являются членами НАТО".

"Мы видели попытки России воспрепятствовать присоединению к НАТО не только Македонии, но и Черногории. Мы также видели, как Россия использует соцсети для распространения дезинформации в различных странах Европы, которые являются членами НАТО", - отметил генсек.

При этом Й.Столтенберг отметил, что "НАТО отвечает на это различными способами".

"Это отчасти и киберзащита. Я думаю, что лучший способ победить пропаганду, это не контрпропаганда, а озвучивание фактов, правды. Это то, что мы делаем", - сказал генсек НАТО.

30 сентября в Македонии назначен референдум о смене названия страны на "Республика Северная Македония". Этот позволит уладить спор с Грецией. Причина конфликта кроется в наличии в составе Греции области Македония. Афины, опасаясь территориальных претензий от соседнего государства в случае закрепления за ним именования "Македония", блокируют вступление Скопье в ЕС и НАТО.

Черногория уже является членом Североатлантического альянса.

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Тэги: СТОЛТЕНБЕРГ, РОССИЯ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]