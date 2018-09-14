Турция, Россия, ФРГ и Франция на встрече по Сирии договорились о необходимости найти политическое решение по Идлибу - СМИ

Представители Турции, России, ФРГ и Франции в пятницу на встрече в Стамбуле согласились с тем, что ситуация в сирийской провинции Идлиб требует политического решения, сообщает издание "Сабах" со ссылкой на пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына.
"Все стороны согласились на необходимость политического решения в Идлибе, заявил вечером в пятницу пресс-секретарь президента Ибрагим Калын", - пишет издание.
При этом И.Калын напомнил о встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента РФ Владимира Путина в понедельник в Сочи, где стороны обсудят ситуацию в Сирии.
"Визит Эрдогана в Сочи имеет особую важность", - приводит "Сабах" слова И.Калына.
"Сабах" напоминает, что ранее в пятницу представители России, Турции, Франции и ФРГ проводили в Стамбуле подготовительную встречу к четырехстороннему саммиту по Сирии.
Россию представлял помощник президента РФ Юрий Ушаков, Турцию - И.Калын, ФРГ - советник канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Ян Хекер, а Францию - советник французского президента Филипп Этьен.
Ожидалось, что в ходе встречи представители четырех стран должны были определить дату предстоящего четырехстороннего саммита.
Турция не откроет границу с Арменией до карабахского урегулирования - Эрдоган
Cильная армия позволит Азербайджану освободить Карабах – Алиев
Алиев и Эрдоган назвали парад по случаю 100-летия освобождения Баку от дашнаков важным событием
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 17 сентября планирует привлечь 350 млн манатов
Идея о том, что санкции США против "Северного потока 2" направлены на поддержку своего СПГ в Европе - не верна - Перри
Азербайджан рассчитывает на увеличение ИБР кредитования проектов в частном секторе
Мальта впервые обогнала Гонконг по темпам роста цен на жилье, Россия на 46-м месте - Knight Frank
Профицит баланса туристических услуг Азербайджана в I полугодии 2018г увеличился на 20%
Минтруда к декабрю завершит создание портала E-sosial в Азербайджане
ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Bakcell продолжает исполнять желания детей вместе с ASAN Məktub
Церемония в Бакинской Высшей Школе Нефти, посвященная началу учебного года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»