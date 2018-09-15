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Дальнее зарубежье 15.09.2018 09:00

Помпео заявил, что 4 ноября вступят в силу жесткие санкции в отношении Ирана и торгующих с ним стран

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, что 4 ноября в отношении Ирана и тех стран, кто имеет с ним торговые отношения, вступят серьезные санкции.

По его словам, администрация еще должна "проработать исключения или потенциальные исключения (из санкционного режима - ИФ)".

"Однако не обманывайтесь: 4 ноября вступят в силу совершенно другие правила в отношении тех, кто считает необходимым вступать в экономические отношения с Исламской республикой Иран", - сказал он.

"Я не знаю, каким будет решение касательно SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей - ИФ). Но уже есть много решений перед окончательной датой (восстановления санкций) 4 ноября", - сказал М.Помпео.

Он отметил, что 4 ноября "будет важный день". При этом М.Помпео сказал, что "многие страны по всему миру уже сворачивают свой бизнес в Иране в преддверии 4 ноября".

"Я думаю, что они понимают не только серьезность санкций США, но и то, что они таким образом (посредством торговли - ИФ) поддерживают вредоносные действия со стороны Ирана, о которых постоянно говорит президент Трамп", - подчеркнул госсекретарь США.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки Ирана с "шестеркой". К ноябрю США рассчитывают полностью восстановить снятые с Ирана в рамках этого соглашения санкции.

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Тэги: США, ПОМПЕО, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]