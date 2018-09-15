Помпео заявил, что 4 ноября вступят в силу жесткие санкции в отношении Ирана и торгующих с ним стран

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, что 4 ноября в отношении Ирана и тех стран, кто имеет с ним торговые отношения, вступят серьезные санкции.
По его словам, администрация еще должна "проработать исключения или потенциальные исключения (из санкционного режима - ИФ)".
"Однако не обманывайтесь: 4 ноября вступят в силу совершенно другие правила в отношении тех, кто считает необходимым вступать в экономические отношения с Исламской республикой Иран", - сказал он.
"Я не знаю, каким будет решение касательно SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей - ИФ). Но уже есть много решений перед окончательной датой (восстановления санкций) 4 ноября", - сказал М.Помпео.
Он отметил, что 4 ноября "будет важный день". При этом М.Помпео сказал, что "многие страны по всему миру уже сворачивают свой бизнес в Иране в преддверии 4 ноября".
"Я думаю, что они понимают не только серьезность санкций США, но и то, что они таким образом (посредством торговли - ИФ) поддерживают вредоносные действия со стороны Ирана, о которых постоянно говорит президент Трамп", - подчеркнул госсекретарь США.
В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки Ирана с "шестеркой". К ноябрю США рассчитывают полностью восстановить снятые с Ирана в рамках этого соглашения санкции.
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