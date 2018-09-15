Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9883 RUR   0.0248 GBR   2.2302 TRY   0.2773

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.59 Brent   78.18

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 29° Завтра 21° 30° 17 Сен 20° 27° 18 Сен 18° 26°

Дальнее зарубежье 15.09.2018 12:58

Глава МВД Австрии предложил проверять нелегалов на возможность получения ими убежища в ЕС до того, как иммигранты сойдут на европейский берег

Министр внутренних дел Австрии Герберт Кикль выступил за то, чтобы власти проверяли нелегальных иммигрантов для возможного предоставления им убежища до того, как нелегалы сойдут на берег, сообщает в пятницу австрийское агентство "Прессе".

"Можно проводить проверки прямо на судне (по прибытии иммигрантов к берегам стран ЕС - ИФ)", - сказал Г.Кикль, выступая на совместной пресс-конференции со своим итальянским коллегой Маттео Сальвини.

По словам министра, "лучше всего проводить проверки на общей внешней границе ЕС, а еще лучше - на борту судна".

При этом он уточнил, что речь идет не о долгих полноценных проверках иммигрантов, а о прояснении вопроса о том, необходима ли им помощь и защита со стороны ЕС.

В свою очередь М.Сальвини также высказался в пользу этого предложения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВСТРИЯ, ИММИГРАНТЫ, ПРОВЕРКА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]