В ЦК Компартии Кубы заявили о безосновательности обвинений Вашингтона об акустической атаке на американских дипломатов в Гаване, сообщает пресс-служба фракции "Единая Росия" в Госдуме по итогам встречи в пятницу зампреда думского комитета по международным делам Ирины Родниной с главой Департамента международных отношений ЦК Компартии Кубы Хосе Рамоном Балагер Кабрерой.
"В ходе встречи Кабрера напомнил, как власти США безосновательно возложили на Кубу ответственность за инциденты с американскими дипломатами (Вашингтонская администрация утверждает, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали 26 американских дипломатов)", - говорится в сообщении пресс-службы фракции.
"Он отметил схожесть обвинений ряда западных стран против России по "делу Скрипаля" с историей "атаки" на сотрудников посольства США на Кубе", - отмечают в парламентском большинстве.
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