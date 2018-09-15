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Дальнее зарубежье 15.09.2018 10:57

Представитель Гаваны отвергает обвинения в "акустической атаке" на дипломатов США

В ЦК Компартии Кубы заявили о безосновательности обвинений Вашингтона об акустической атаке на американских дипломатов в Гаване, сообщает пресс-служба фракции "Единая Росия" в Госдуме по итогам встречи в пятницу зампреда думского комитета по международным делам Ирины Родниной с главой Департамента международных отношений ЦК Компартии Кубы Хосе Рамоном Балагер Кабрерой.

"В ходе встречи Кабрера напомнил, как власти США безосновательно возложили на Кубу ответственность за инциденты с американскими дипломатами (Вашингтонская администрация утверждает, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали 26 американских дипломатов)", - говорится в сообщении пресс-службы фракции.

"Он отметил схожесть обвинений ряда западных стран против России по "делу Скрипаля" с историей "атаки" на сотрудников посольства США на Кубе", - отмечают в парламентском большинстве.

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Тэги: КУБА, США, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]