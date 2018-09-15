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Дальнее зарубежье 15.09.2018 11:24

Британские лейбористы будут голосовать против соглашения по Brexit, которое предложит Тереза Мэй - СМИ

"Теневой" министр иностранных дел Британии Эмили Торнберри заявила, что Лейбористская партия будет голосовать против какого-либо соглашения по выходу страны из ЕС (Brexit), которое может быть выработано при премьер-министре Терезе Мэй, пишет в пятницу газета "Файнэншл таймс".

"По словам Э.Торнберри, одной из главных коллег (лидера Лейбористской партии - ИФ) Джереми Корбина, оппозиционная партия лейбористов планирует голосовать против сделки по Brexit", - отмечает издание.

При этом сама Э.Торнберри заявила в интервью изданию, что, по ее мнению, эффективную сделку по Brexit нельзя достигнуть под руководством Т.Мэй.

В последнее время в Великобритании не стихают разногласия по условиям выхода страны из ЕС. Расхождения во мнениях прослеживаются и в рядах находящихся у власти консерваторов.

В июле из-за разногласий по Brexit правительство покинули министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Они считались сторонниками так называемого "жесткого" варианта выхода из ЕС и не были согласны с идеями премьера страны Т.Мэй по этому вопросу.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ЛЕЙБОРИСТЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]