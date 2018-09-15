Россия не намерена реагировать на нелегитимные требования США о дополнительных инспекциях на химических объектах - МИД РФ

Москва назвала нелигитимными требования Вашингтона допустить международных наблюдателей на российские объекты, где предположительно может производиться и храниться химическое оружие, и заявила, что не намерена на них реагировать.

"Выполнять в одностороннем порядке или даже реагировать на нелегитимные, ультимативные, выходящие далеко за рамки КЗХО (Конвенции о запрещении химоружия) требования Вашингтона по дополнительным инспекциям на территории Российской Федерации на основе того или иного американского внутреннего национального законодательства мы, разумеется, не намерены", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ.

В нем отмечается, что "Российская Федерация в сентябре 2017 г. завершила уничтожение национальных запасов химического оружия под строгим международным контролем и продолжает добросовестно выполнять все остальные обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия".

Как отмечает представитель МИД РФ, Соединенным Штатам, "прежде всего, следует самим всё-таки выполнить своё основное обязательство по КЗХО и ликвидировать собственный арсенал химического оружия".

"Нельзя забывать, что именно Вашингтон в своё время больше всех ратовал за то, чтобы в КЗХО были прописаны конкретные сроки на этот счёт - апрель 2007 года. Сейчас уже 2018 год, а США до сих пор так и не избавились от весьма внушительных запасов отравляющих веществ", - подчеркивает представитель МИД РФ.

Она отмечает, что в соответствии с положениями КЗХО продолжаются регулярные инспекции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на бывших объектах по производству химоружия, включая те, которые были конверсированы для не запрещенных Конвенцией целей, а также в производственных зонах предприятий химической промышленности, подпадающих под установленные по Конвенции критерии.

"Только за первые восемь месяцев 2018 г. ОЗХО уже провела четыре инспекции российских предприятий химпромышленности. В 2017-18 гг. были также проинспектированы четыре из пяти конверсированных объектов. Ожидается, что через некоторое время состоится инспекция последнего, пятого объекта", - подчеркивает представитель МИД РФ.

"Иными словами, инспекционная деятельность ОЗХО в Российской Федерации никогда не прекращалась и продолжает осуществляться в строгом соответствии с КЗХО", - отмечает представитель МИД РФ.