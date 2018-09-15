ВС Армении совершили провокацию против мирного населения Азербайджана - Минобороны

Вооруженные силы Армении совершили провокацию на линии фронта против гражданского населения Азербайджана, говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

«Начиная с вечера 14 сентября до утра 15 сентября подразделения вооруженных сил Армении, используя оружие разного калибра, в том числе артиллерийскую установку, совершили провокацию на Товузском, Тертерском и Агдамском направлениях», - отмечается в заявлении.

Минобороны сообщает, что «противник, в частности, обстрелял позиции Азербайджанской Армии, расположенные в направлении сел Мунджуглу, Коханеби, Асрик Джырдахан и Гаралар Товузского района, и мирных жителей, проживающих в этих селах».

Пострадавших среди военнослужащих и населения Азербайджана нет. Нанесен ущерб некоторым домам, имуществу населения и гражданской инфраструктуре.

«Совершение армянской стороной подобных провокационных действий накануне знаменательных событий и праздничных дней, отмечаемых в Азербайджане, носит целенаправленный характер», - подчеркивает оборонное ведомство.

По сообщению Минобороны, в результате неотложных ответных действий, предпринятых подразделениями Азербайджанской Армии, активность противника была подавлена.

«Вся ответственность за разрушения и потери, понесенные противником, ложится на военно-политическое руководство Армении», - говорится в заявлении.