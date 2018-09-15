Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9883 RUR   0.0248 GBR   2.2302 TRY   0.2773

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.59 Brent   78.18

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 29° Завтра 21° 30° 17 Сен 20° 27° 18 Сен 18° 26°

Карабахский конфликт 15.09.2018 09:50

ВС Армении совершили провокацию против мирного населения Азербайджана - Минобороны

Вооруженные силы Армении совершили провокацию на линии фронта против гражданского населения Азербайджана, говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

«Начиная с вечера 14 сентября до утра 15 сентября подразделения вооруженных сил Армении, используя оружие разного калибра, в том числе артиллерийскую установку, совершили провокацию на Товузском, Тертерском и Агдамском направлениях», - отмечается в заявлении.

Минобороны сообщает, что «противник, в частности, обстрелял позиции Азербайджанской Армии, расположенные в направлении сел Мунджуглу, Коханеби, Асрик Джырдахан и Гаралар Товузского района, и мирных жителей, проживающих в этих селах».

Пострадавших среди военнослужащих и населения Азербайджана нет. Нанесен ущерб некоторым домам, имуществу населения и гражданской инфраструктуре.

«Совершение армянской стороной подобных провокационных действий накануне знаменательных событий и праздничных дней, отмечаемых в Азербайджане, носит целенаправленный характер», - подчеркивает оборонное ведомство.

По сообщению Минобороны, в результате неотложных ответных действий, предпринятых подразделениями Азербайджанской Армии, активность противника была подавлена.

«Вся ответственность за разрушения и потери, понесенные противником, ложится на военно-политическое руководство Армении», - говорится в заявлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРОВОКАЦИЯ, МИНОБОРОНЫ


Похожие новости


Армения «играет с огнем», осуществляя провокации в зоне карабахского конфликта - МИД Азербайджана ВС Азербайджана предотвратили провокацию со стороны Армении, взяв в плен члена армянской разведочно-диверсионной группы - Минобороны Баку готов пресекать любые провокации Армении в преддверии президентских выборов в Азербайджане - министр обороны Азербайджан предотвратил армянскую провокацию на выставке Prodexpo 2018 Азербайджан обвинил спецслужбы Армении в провокациях в соцсетях с целью очернить азербайджанскую армию Армения, совершив провокацию в селе Алханлы, вновь разоблачила себя – глава МИД Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]