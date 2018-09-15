Северная Корея возобновила авиаперевозки в китайский Далянь

КНДР возобновила авиаперелеты из Пхеньяна в китайский Далянь провинции Ляонин на фоне улучшения двусторонних отношений, передает в субботу "Ренхап".
По данным агентства, которое ссылается на информацию турагентств, первый пассажирский самолет национального перевозчика КНДР Air Koryo приземлился в аэропорту Даляня 13 сентября, а затем совершил обратный рейс в Пхеньян. На борту самолета, осуществлявшего рейс из Китая в Северную Корею, находились почти 70 человек.
Ожидается, что рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям каждой недели.
Перелет по данному маршруту совершен впервые с ноября 2006 года, указывает "Ренхап". Также ранее авиасообщение между Пхеньяном и Пекином восстановила авиакомпания Air China.
Агентство отмечает, что этот шаг свидетельствует об улучшении двусторонних отношений между Китаем и КНДР.
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