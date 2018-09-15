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Дальнее зарубежье 15.09.2018 14:42

Северная Корея возобновила авиаперевозки в китайский Далянь

КНДР возобновила авиаперелеты из Пхеньяна в китайский Далянь провинции Ляонин на фоне улучшения двусторонних отношений, передает в субботу "Ренхап".

По данным агентства, которое ссылается на информацию турагентств, первый пассажирский самолет национального перевозчика КНДР Air Koryo приземлился в аэропорту Даляня 13 сентября, а затем совершил обратный рейс в Пхеньян. На борту самолета, осуществлявшего рейс из Китая в Северную Корею, находились почти 70 человек.

Ожидается, что рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям каждой недели.

Перелет по данному маршруту совершен впервые с ноября 2006 года, указывает "Ренхап". Также ранее авиасообщение между Пхеньяном и Пекином восстановила авиакомпания Air China.

Агентство отмечает, что этот шаг свидетельствует об улучшении двусторонних отношений между Китаем и КНДР.

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Тэги: КНДР, КИТАЙ, АВИАПЕРЕВОЗКИ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]