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Внешняя политика 15.09.2018 12:50

Эрдоган прибыл в Азербайджан для участия в торжествах по случаю 100-летия освобождения Баку от дашнаков

Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган прибыл в субботу с визитом в Азербайджан, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Целью визита является участие в торжествах по случаю 100-летия освобождения турецкими войсками Баку от дашнакских вооруженных формирований.

Вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Эрдоган будет наблюдать за военным парадом, который пройдет на площади Азадлыг.

В параде будут продемонстрированы боевая техника и авиация двух стран. Строем пройдут солдаты, одетые в форму османских и азербайджанских воинских частей образца 1918 года. Также военнослужащие пройдут перед трибунами конным строем.

15 сентября – день освобождения Баку Кавказской исламской армией, возглавляемой турецким генералом Нури пашой. Эта дата является ярким символом братства турецкого и азербайджанского народов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]