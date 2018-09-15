Эрдоган прибыл в Азербайджан для участия в торжествах по случаю 100-летия освобождения Баку от дашнаков

Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган прибыл в субботу с визитом в Азербайджан, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Целью визита является участие в торжествах по случаю 100-летия освобождения турецкими войсками Баку от дашнакских вооруженных формирований.
Вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Эрдоган будет наблюдать за военным парадом, который пройдет на площади Азадлыг.
В параде будут продемонстрированы боевая техника и авиация двух стран. Строем пройдут солдаты, одетые в форму османских и азербайджанских воинских частей образца 1918 года. Также военнослужащие пройдут перед трибунами конным строем.
15 сентября – день освобождения Баку Кавказской исламской армией, возглавляемой турецким генералом Нури пашой. Эта дата является ярким символом братства турецкого и азербайджанского народов.
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