Армения «играет с огнем», осуществляя провокации в зоне карабахского конфликта - МИД Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Армению в нагнетании напряженности в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.

«Раздираемое серьезными внутренними проблемами и сталкивающееся с борьбой за власть руководство Армении, прибегая к политической демагогии и военным провокациям, продолжает играть с огнем и целенаправленно пытается нагнетать напряженность», - говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева по ситуации в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

По его словам, роль подстрекателей в нагнетании напряженности играют также и остающиеся в рядах ВС Армении «бывшие гвардейцы».

«Армянское руководство, наконец, должно адекватно воспринять реальность о том, что Азербайджан никогда не позволит ситуации вечно оставаться в сегодняшней форме. Ответственность за шаги, которые Азербайджан вынужден будет предпринять в соответствии с Уставом ООН с использованием своих неотъемлемых прав, полностью ляжет на плечи Армении», - подчеркнул Х.Гаджиев.

Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в совершении провокационных действий в отношении мирного азербайджанского населения, проживающего в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

«Начиная с вечера 14 сентября до утра 15 сентября подразделения вооруженных сил Армении, используя оружие разного калибра, в том числе артиллерийскую установку, совершили провокацию на Товузском, Тертерском и Агдамском направлениях. Противник, в частности, обстрелял позиции Азербайджанской Армии, расположенные в направлении сел Мунджуглу, Коханеби, Асрик Джырдахан и Гаралар Товузского района, и мирных жителей, проживающих в этих селах. Пострадавших среди военнослужащих и населения Азербайджана нет. Нанесен ущерб некоторым домам, имуществу населения и гражданской инфраструктуре», - сказано в заявлении пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.