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Дальнее зарубежье 15.09.2018 15:11

Джонсон заявил, что не намерен свергать Мэй с поста премьера, но будет бороться с ее политикой по Brexit

Экс-глава МИД Британии Борис Джонсон, покинувший пост из-за разногласий с премьером Терезой Мэй по условиям Brexit, заявил, что не собирается свергать ее с должности, а будет бороться с ее планом выхода страны из ЕС, пишет в субботу "Дейли телеграф".

"Речь не о руководстве, а о его политике. Дело не в смене премьер-министра, а в том, чтобы "вышвырнуть" (план Т.Мэй, согласованный в июле в резиденции - ИФ) Чекерс", - сказал Б.Джонсон газете, отвечая на вопрос, собирается ли он обратиться к тори, выступающим за "жесткий" Brexit.

Ранее на этой неделе телеканал Би-би-си со ссылкой на источник сообщил, что члены парламента от Консервативной партии Великобритании, выступающие против плана премьер-министра Т.Мэй, провели встречу, на которой обсудили, каким образом и когда они могут принудить ее покинуть свой пост.

Встреча прошла во вторник вечером среди 50 членов European Research Group, группы парламентариев, выступающих за "жесткий" Brexit, то есть за принципиальный разрыв отношений с ЕС.

Члены правительства согласовали план по созданию зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров, предусматривающий общий с ЕС реестр. Новое таможенное соглашение между Великобританией и ЕС, отмечает Би-би-си, будет нацелено на создание "объединенной таможенной территории".

Накануне сообщалось, что британские лейбористы намерены голосовать против какого-либо соглашения по выходу страны из ЕС, которое может быть выработано при премьер-министре Т.Мэй. В последнее время в Великобритании не стихают разногласия по условиям выхода страны из ЕС. Расхождения во мнениях прослеживаются и в рядах находящихся у власти консерваторов.

Помимо Б.Джонсона в июле из-за разногласий с Т.Мэй правительство покинул министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ДЖОНСОН, МЭЙ, BREXIT

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]