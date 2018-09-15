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Внешняя политика 15.09.2018 13:53

Алиев и Эрдоган назвали парад по случаю 100-летия освобождения Баку от дашнаков важным событием

Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели в субботу встречу с глазу на глаз, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

На встрече было отмечено всестороннее успешное развитие дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Турцией. Президенты отметили значение реализуемых совместно Баку и Анкарой глобальных проектов.

Проведение в азербайджанской столице военного парада по случаю 100-летия освобождения турецкими войсками Баку от дашнакских вооруженных формирований было названо важным событием в истории азербайджано-турецких отношений.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]