Алиев и Эрдоган назвали парад по случаю 100-летия освобождения Баку от дашнаков важным событием

Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели в субботу встречу с глазу на глаз, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

На встрече было отмечено всестороннее успешное развитие дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Турцией. Президенты отметили значение реализуемых совместно Баку и Анкарой глобальных проектов.

Проведение в азербайджанской столице военного парада по случаю 100-летия освобождения турецкими войсками Баку от дашнакских вооруженных формирований было названо важным событием в истории азербайджано-турецких отношений.