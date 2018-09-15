Глава ОАГ не исключил возможности военного вторжения в Венесуэлу для свержения Мадуро

Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро не исключил возможности военного вторжения в Венесуэлу для свержения президента Николаса Мадуро, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".
"Что касается военной интервенции для свержения режима Николаса Мадуро, я не думаю, что можно что-либо исключать. То, что совершается при режиме Мадуро, называется преступлениями против человечности, нарушением прав человека и страданиями народа, которые побуждают к бегству", - заявил он, выступая на пресс-конференции в колумбийском городе Кукута.
Вместе с тем, он отметил, что, прежде всего, должны быть использованы дипломатические меры.
"Дипломатические меры должны стать приоритетом, но нам не следует исключать любые меры", - отметил он.
АП отмечает, что Л.Альмагро всегда был одним из самых прямых критиков политики Н.Мадуро в Латинской Америке, однако ранее он не поднимал вопрос военного вторжения.
Ранее возможность интервенции не исключал президент США Дональд Трамп.
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