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Дальнее зарубежье 15.09.2018 15:38

Глава ОАГ не исключил возможности военного вторжения в Венесуэлу для свержения Мадуро

Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро не исключил возможности военного вторжения в Венесуэлу для свержения президента Николаса Мадуро, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Что касается военной интервенции для свержения режима Николаса Мадуро, я не думаю, что можно что-либо исключать. То, что совершается при режиме Мадуро, называется преступлениями против человечности, нарушением прав человека и страданиями народа, которые побуждают к бегству", - заявил он, выступая на пресс-конференции в колумбийском городе Кукута.

Вместе с тем, он отметил, что, прежде всего, должны быть использованы дипломатические меры.

"Дипломатические меры должны стать приоритетом, но нам не следует исключать любые меры", - отметил он.

АП отмечает, что Л.Альмагро всегда был одним из самых прямых критиков политики Н.Мадуро в Латинской Америке, однако ранее он не поднимал вопрос военного вторжения.

Ранее возможность интервенции не исключал президент США Дональд Трамп.

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Тэги: ОАГ, ВЕНЕСУЭЛА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]