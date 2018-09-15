Три человека погибли в Мехико при нападении неизвестных, одетых как музыканты-мариачи

Три человека стали жертвами стрельбы, еще семеро получили ранения при нападении вооруженных людей, одетых как музыканты-мариачи в центре Мехико, сообщают в субботу местные СМИ.

Инцидент произошел поздним вечером в пятницу по мексиканскому времени на популярной у туристов площади Гарибальди в исторической части столицы.

Нападавших было трое, их мотивы неизвестны.