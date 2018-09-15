Волкер заявил о готовности США обсуждать с Киевом потребности в улучшении обороноспособности Украины

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о наличии пробелов в украинской обороноспособности.

"Теперь мы готовы улучшать обороноспособность. Хотя она, конечно, уже усилилась, но все ещё есть пробелы. Мы готовы сесть с Украиной и обсудить, какие у них есть потребности", - сказал он на брифинге в рамках встречи Ялтинской Европейской Стратегии, организованной Фондом Виктора Пинчука в субботу в Киеве.

К.Волкер также отметил, что невозможно выполнить все условия России в контексте урегулирования конфликта в Донбассе, в частности, вести прямые переговоры с "народными республиками".

"Россия настаивает на том, чтобы это было ограничено (миротворческая миссия - ИФ), только для того, чтобы защищать наблюдателей ОБСЕ, а не для того, чтобы была обеспечена безопасность в регионе. При этом она настаивает, чтобы велись переговоры напрямую с так называемыми "народными республиками", а не с самой Россией (...) Невозможно сделать всего", - сказал он.