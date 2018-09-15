Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9883 RUR   0.0248 GBR   2.2302 TRY   0.2773

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.59 Brent   78.18

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 35° Завтра 21° 30° 17 Сен 20° 27° 18 Сен 18° 26°

Дальнее зарубежье 15.09.2018 17:20

Волкер заявил о готовности США обсуждать с Киевом потребности в улучшении обороноспособности Украины

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о наличии пробелов в украинской обороноспособности.

"Теперь мы готовы улучшать обороноспособность. Хотя она, конечно, уже усилилась, но все ещё есть пробелы. Мы готовы сесть с Украиной и обсудить, какие у них есть потребности", - сказал он на брифинге в рамках встречи Ялтинской Европейской Стратегии, организованной Фондом Виктора Пинчука в субботу в Киеве.

К.Волкер также отметил, что невозможно выполнить все условия России в контексте урегулирования конфликта в Донбассе, в частности, вести прямые переговоры с "народными республиками".

"Россия настаивает на том, чтобы это было ограничено (миротворческая миссия - ИФ), только для того, чтобы защищать наблюдателей ОБСЕ, а не для того, чтобы была обеспечена безопасность в регионе. При этом она настаивает, чтобы велись переговоры напрямую с так называемыми "народными республиками", а не с самой Россией (...) Невозможно сделать всего", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ, ДОНБАСС, ВОЛКЕР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]