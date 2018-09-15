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Дальнее зарубежье 15.09.2018 18:13

Бельгийский премьер рассказал о множестве предотвращенных в стране терактов

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что бельгийским спецслужбам удалось не допустить многочисленные попытки совершения терактов.

"Подтверждаю, что наши службы безопасности предотвратили многочисленные теракты", - сказал глава бельгийского правительств в интервью газете "Дерньер Эр", опубликованном в субботу.

Он отметил, что террористическая угроза против страны сохраняется, хотя ее уровень и снижен до отметки 2 по четырехбалльной шкале после продолжительного периода третьей степени угрозы.

По словам Ш.Мишеля, в настоящий момент стране не угрожают организованные группы.

"Сегодня мы противостоим одиночкам, которые радикализируются сами по своим углам", - пояснил премьер-министр, заверив, что службы безопасности находятся в постоянной готовности.

Глава правительства также сообщил, что суды рассматривали десятки дел, связанных с терроризмом, и вынесли обвинительные приговоры десяткам людей. В каждом случае удалось избежать потенциально опасных действий.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ТЕРРОРИЗМ, УГРОЗА, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]