Бельгийский премьер рассказал о множестве предотвращенных в стране терактов

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что бельгийским спецслужбам удалось не допустить многочисленные попытки совершения терактов.
"Подтверждаю, что наши службы безопасности предотвратили многочисленные теракты", - сказал глава бельгийского правительств в интервью газете "Дерньер Эр", опубликованном в субботу.
Он отметил, что террористическая угроза против страны сохраняется, хотя ее уровень и снижен до отметки 2 по четырехбалльной шкале после продолжительного периода третьей степени угрозы.
По словам Ш.Мишеля, в настоящий момент стране не угрожают организованные группы.
"Сегодня мы противостоим одиночкам, которые радикализируются сами по своим углам", - пояснил премьер-министр, заверив, что службы безопасности находятся в постоянной готовности.
Глава правительства также сообщил, что суды рассматривали десятки дел, связанных с терроризмом, и вынесли обвинительные приговоры десяткам людей. В каждом случае удалось избежать потенциально опасных действий.
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