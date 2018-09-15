Иранские хакеры похищали документы университетов Оксфорда и Кембриджа и продавали их через WhatsApp и Telegram - газета

Группа иранских хакеров похищала "миллионы" документов престижных британских вузов, включая университеты Оксфорда и Кэмбриджа, и продавала их онлайн, пишет газета "Дейли телеграф".
Так, речь идет о статьях, эссе, документах, связанных с вопросами кибербезопасности, научных исследованиях по ядерной энергетике. Документы размещались на иранских сайтах, расчеты с покупателями производились через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Минимальная стоимость документа составила 2 фунта стерлингов.
Также на сайтах предлагались хакерские услуги по взлому баз данных университетов. По информации издания, один из пользователей на фарси запросил документ, связанный с работой энергоустановок, "в кратчайшие сроки", а другой иранец - исследование компании a BMI Research по бизнес-рискам в Иране.
Глава отдела безопасности информации Университете Эдинбурга, который также подвергся атакам хакеров, Алистер Фенимор подтвердил факт кражи научных исследований. По его словам, хакеры также пытались получить доступ к внутренним сайтам университета, создавая фейковые страницы студентов и сотрудников.
Представитель университета Кембриджа сообщил, что руководство вуза проинформировано о ситуации.
"Мы проинформированы об этом вопросе. Мы постоянно обновляем систему безопасности", - сказал он.
По словам представителя Национального центра кибербезопасности Великобритании, организация тесно сотрудничает с академическими учреждениями в целях усиления безопасности.
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