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Регион 15.09.2018 18:38

Иранские хакеры похищали документы университетов Оксфорда и Кембриджа и продавали их через WhatsApp и Telegram - газета

Группа иранских хакеров похищала "миллионы" документов престижных британских вузов, включая университеты Оксфорда и Кэмбриджа, и продавала их онлайн, пишет газета "Дейли телеграф".

Так, речь идет о статьях, эссе, документах, связанных с вопросами кибербезопасности, научных исследованиях по ядерной энергетике. Документы размещались на иранских сайтах, расчеты с покупателями производились через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Минимальная стоимость документа составила 2 фунта стерлингов.

Также на сайтах предлагались хакерские услуги по взлому баз данных университетов. По информации издания, один из пользователей на фарси запросил документ, связанный с работой энергоустановок, "в кратчайшие сроки", а другой иранец - исследование компании a BMI Research по бизнес-рискам в Иране.

Глава отдела безопасности информации Университете Эдинбурга, который также подвергся атакам хакеров, Алистер Фенимор подтвердил факт кражи научных исследований. По его словам, хакеры также пытались получить доступ к внутренним сайтам университета, создавая фейковые страницы студентов и сотрудников.

Представитель университета Кембриджа сообщил, что руководство вуза проинформировано о ситуации.

"Мы проинформированы об этом вопросе. Мы постоянно обновляем систему безопасности", - сказал он.

По словам представителя Национального центра кибербезопасности Великобритании, организация тесно сотрудничает с академическими учреждениями в целях усиления безопасности.

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Тэги: БРИТАНИЯ, УНИВЕРСИТЕТЫ, ХАКЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]