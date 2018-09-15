Новым спикером парламента Ирака стал экс-губернатор провинции Анбар Мухаммед Аль-Хальбуси

Новым главой Совета представителей (парламента) Ирака избран Мухаммед Аль-Хальбуси, сообщают в субботу западные СМИ.

Ранее М.Аль-Хальбуси занимал пост губернатора суннитской провинции Анбар на западе Ирака, ставшей основным полем битвы правительственных сил с террористами ИГ в 2013-2014 годах.

В Ираке спикер парламента, как правило, является представителем суннитов, в то время как премьер-министр страны выбирается из шиитского большинства.