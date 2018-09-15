У прилетевшего в Астану лайнера А320 загорелся двигатель

На самолете Airbus А320 авиакомпании Air Astana, выполнявшем рейс КС 982 "Атырау-Астана", после заруливания на стоянку произошло возгорание левого двигателя, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
"Пожарным расчетом аэропорта Астаны возгорание было потушено. На борту находился 91 пассажир и восемь членов экипажа. Пострадавших нет", - отмечается в информации.
В настоящий момент инженерная служба авиакомпании выполняет поиск неисправности, по результатам чего будет назначено расследование.
Air Astana - совместное предприятие фонда "Самрук-Казына" и BAE Systems (владеют 51% и 49% акций соответственно).
Air Astana приступила к выполнению регулярных рейсов 15 мая 2002 года, в настоящее время ее маршрутная сеть включает более 60 международных и внутренних рейсов. Флот авиакомпании состоит из самолетов Boeing-767-300ER, Boeing-757-200, A320 и Embraer E190, Airbus A320neo.
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