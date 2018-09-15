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СНГ 15.09.2018 17:20

У прилетевшего в Астану лайнера А320 загорелся двигатель

На самолете Airbus А320 авиакомпании Air Astana, выполнявшем рейс КС 982 "Атырау-Астана", после заруливания на стоянку произошло возгорание левого двигателя, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Пожарным расчетом аэропорта Астаны возгорание было потушено. На борту находился 91 пассажир и восемь членов экипажа. Пострадавших нет", - отмечается в информации.

В настоящий момент инженерная служба авиакомпании выполняет поиск неисправности, по результатам чего будет назначено расследование.

Air Astana - совместное предприятие фонда "Самрук-Казына" и BAE Systems (владеют 51% и 49% акций соответственно).

Air Astana приступила к выполнению регулярных рейсов 15 мая 2002 года, в настоящее время ее маршрутная сеть включает более 60 международных и внутренних рейсов. Флот авиакомпании состоит из самолетов Boeing-767-300ER, Boeing-757-200, A320 и Embraer E190, Airbus A320neo.

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Тэги: КАЗАХСТАН, САМОЛЕТ, ДВИГАТЕЛЬ, ВОЗГОРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]