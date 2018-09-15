Мощный тайфун "Мангхут", ударивший по северной части Филиппин сильными ливнями и ветрами, унес жизни по меньшей мере 12 человек, шестеро пропали без вести, сообщает в субботу "Ассошиэйтед пресс".
Ранее сообщалось о трех погибших.
Три жертвы и пропавшие являются жителями города Багио в северной части острова Лусон, не выдержавшего удара стихии. В городе повреждены дороги и здания, есть затопления.
Из-за тайфуна Китай и Филиппины отложили визит главы МИД КНР Ван И, который должен был состояться 16 сентября. Отменены также почти 150 рейсов, из них треть - международные.
Скорость ветра тайфуна, тем не менее, ослабла до 170 километров в час. Он движется в сторону южной части Китая. Секретарь по вопросам безопасности Гонконга Джон Ли призвал жителей города приготовиться к удару шторма, который принесет с собой ливни и ветра. В провинции Фуцзянь эвакуированы более 50 тыс. человек.
По данным метеорологического центра Китая, "Мангхут" обрушится на побережье провинции Гуандун в полден или ближе к вечеру в воскресенье.
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