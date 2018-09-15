Глава МИД Ирана предложил Европе нейтрализовать последствия выхода США из СВПД

Европе следует предпринять меры для нейтрализации последствий решения президента США Дональда Трампа выйти из СВПД по ядерной программе Ирана, заявил в интервью немецкому журналу "Шпигель" глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Европейцы и другие подписавшие документ стороны должны действовать, чтобы компенсировать последствия американских санкций", - сказал он, указав на то, что "Европа говорила, что ядерное соглашение было в интересах ее безопасности".

"Тогда Европа должна быть готова заплатить за свою безопасность. Не бывает ничего бесплатного... Что важно: Европе нужно сделать это не для Ирана, а для ее собственных суверенных и долгосрочных экономических интересов", - добавил Дж.Зариф.

По словам иранского министра, вопрос заключается в том, захотят ли европейские страны, чтобы их компании следовали европейским законам, либо же американским.

Он также отметил, что Иран будет продолжать следовать условиям соглашения до тех пор, пока это отвечает его интересам, приоритетом которых является продажа нефти.

В августе США восстановили ограничительные меры против Ирана. Посредством ограничительных мер, в частности, будет прекращена торговля с иранскими контрагентами алюминием, сталью, графитом, углем, а также рядом компьютерных программ для промышленных предприятий. Цель Вашингтона - отрезать Тегеран от валютных и основных сырьевых рынков, чтобы остановить рост политического и военного влияния Ирана на Ближнем Востоке.

При этом ограничительные меры касаются как самих иранских компаний, так и иностранных фирм, которые ведут бизнес с Тегераном. Физические лица и компании, работающие в отраслях, затронутых санкциями, имели в распоряжении 90 дней для того, чтобы свернуть свою деятельность.

Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.

В Евросоюзе же вступил в силу обновленный Блокирующий устав, положения которого направлены на защиту европейских компаний от влияния экстерриториальных санкций США. Блокирующий регламент позволяет европейским компаниям не подчиняться санкциям США, если санкции сильно нарушают их интересы. Помимо этого, операторы ЕС смогут настаивать на возмещении им ущерба, полученного из-за действия американских ограничительных мер.

Соглашение по иранской ядерной программе, заключенное в 2015 году при администрации предыдущего президента США Барака Обамы, была основанием для снятия с Ирана международных санкций, введенных за разработки ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп долгое время называл СВПД неприемлемой сделкой. В мае 2018 года объявил о выходе страны из СВПД, а также о восстановлении существовавших до подписания соглашения санкций против Тегерана, в том числе и против иностранных компаний, которые будут продолжать деловые связи с Ираном.