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Дальнее зарубежье 16.09.2018 09:37

Трамп может в понедельник объявить о введении новых тарифов на импорт из Китая - газета

В понедельник, 17 сентября, американский президент Дональд Трамп может ввести пошлины на ввозимые в США китайские товары еще на сумму в $200 млрд, сообщает газета Wall Street Joutrnal.

Издание отмечает, что, вероятно, пошлины будут введены в размере 10%, а не 25%, о чем Д.Трамп предупреждал ранее.

Оно обращает внимание, что об этом может быть объявлено, несмотря на то, что стороны договорились провести переговоры по торговым противоречиям, вызванных повышением США тарифов на китайский экспорт.

Ранее Соединенные Штаты уже обложили пошлинами китайские товары на сумму $50 млрд, Пекин ответил зеркальными тарифами на американские товары.

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Тэги: США, ТРАМП, КИТАЙ, ТАРИФЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]