Премьер Японии заявил, что говорил Путину о сохранении прежней позиции Токио по территориальному вопросу

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что во время недавней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он говорил о неизменности японской позиции в отношении территориального вопроса, который следует урегулировать до заключения мирного договора между Токио и Москвой.
"Наш основной принцип - решить территориальный вопрос, а затем заключить мирный договор. Я говорил это до высказываний президента Путина (о заключении мирного договора без предварительных условий - ИФ), и повторил это и после - на всякий случай", - сказал С.Абэ на телеканале Эн-эйч-кей.
Ранее на этой неделе В.Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума сделал предложение премьеру С.Абэ заключить мирный договор до конца года. "Вот какая идея пришла мне в голову: давайте заключим мирный договор, но не сейчас, а до конца года. Без всяких предварительных условий", - заявил глава российского государства.
Продолжая свою мысль о заключении мирного договора с Японией, В.Путин сказал: "А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы".
Позднее С.Абэ заявлял, что для заключения договора необходимо преодолеть недоверие между странами и развивать двусторонние экономические отношения.
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.
Сын президента Азербайджана принес присягу молодого воина службы госбезопасности
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Азербайджан расширяет сотрудничество с Турцией во всех направлениях – Алиев
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 17 сентября планирует привлечь 350 млн манатов
Идея о том, что санкции США против "Северного потока 2" направлены на поддержку своего СПГ в Европе - не верна - Перри
Азербайджан рассчитывает на увеличение ИБР кредитования проектов в частном секторе
Мальта впервые обогнала Гонконг по темпам роста цен на жилье, Россия на 46-м месте - Knight Frank
Профицит баланса туристических услуг Азербайджана в I полугодии 2018г увеличился на 20%
Минтруда к декабрю завершит создание портала E-sosial в Азербайджане
ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Bakcell продолжает исполнять желания детей вместе с ASAN Məktub
Церемония в Бакинской Высшей Школе Нефти, посвященная началу учебного года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»