Число погибших в результате удара тайфуна "Мангхут" по Филиппинам увеличилось до 25 человек, сообщает в воскресенье сингапурский телеканал "Чэннел ньюс Эйша".

Ранее сообщалось о гибели 12 человек.

Тайфун, принесший с собой сильные ливни и ветра, привел к сходу десятков оползней на филиппинском острове Лусон, к затоплениям и разрушениям строений.

Более 105 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

По данным телеканала, на пути следования тайфуна оказались области Филиппин с общим населением не менее 5 млн человек. Однако из-за нарушения электроснабжения и движения в этом регионе страны властям еще только предстоит оценить истинный масштаб разрушений.

Тем временем, "Мангхут" движется к южному побережью КНР, где местные власти готовятся к приходу стихии. Тайфун ослаб, однако порывы ветра достигают 175 км/ч.

Власти отменили почти все авиарейсы в Гонконг и из него.

Метеорологи полагают, что "Мангхут" пройдет примерно в 100 км южнее Гонконга.