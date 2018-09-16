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Дальнее зарубежье 16.09.2018 11:15

До 25 человек выросло число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах

Число погибших в результате удара тайфуна "Мангхут" по Филиппинам увеличилось до 25 человек, сообщает в воскресенье сингапурский телеканал "Чэннел ньюс Эйша".

Ранее сообщалось о гибели 12 человек.

Тайфун, принесший с собой сильные ливни и ветра, привел к сходу десятков оползней на филиппинском острове Лусон, к затоплениям и разрушениям строений.

Более 105 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

По данным телеканала, на пути следования тайфуна оказались области Филиппин с общим населением не менее 5 млн человек. Однако из-за нарушения электроснабжения и движения в этом регионе страны властям еще только предстоит оценить истинный масштаб разрушений.

Тем временем, "Мангхут" движется к южному побережью КНР, где местные власти готовятся к приходу стихии. Тайфун ослаб, однако порывы ветра достигают 175 км/ч.

Власти отменили почти все авиарейсы в Гонконг и из него.

Метеорологи полагают, что "Мангхут" пройдет примерно в 100 км южнее Гонконга.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ТАЙФУН, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]