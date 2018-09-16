Сын президента Азербайджана принес присягу молодого воина службы госбезопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в воскресенье участие в церемонии принесения присяги молодыми воинами, сообщает сайт главы государства.

Церемония состоялась в одной из войсковых частей Государственной службы безопасности Азербайджана.

В числе молодых воинов, давших присягу, и сын президента Азербайджана И.Алиева Гейдар Алиев.