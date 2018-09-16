До 13 человек увеличилось число жертв урагана "Флоренс", который обрушился на восточное побережье США в минувшую пятницу, передает в воскресенье телеканал Си-Эн-Эн.
В Северной Каролине без света остаются примерно 760 тыс. домов и предприятий, а в штате Южная Каролина - около 36 тыс.
При этом местные власти предупреждают, что затопления, вызванные приходом урагана, еще не достигли максимальной силы.
В воскресенье утром эпицентр урагана находился в 45 км к юго-востоку от Колумбии - столицы штата Южная Каролина. В настоящий момент "Флоренс" смещается на запад со скоростью 9 км/ч, и порывы ветра урагана достигают 65 км/ч.
Ожидается, что вскоре "Флоренс" ослабнет, однако метеорологи предупреждают об опасности ливневых паводков, выхода рек из берегов, а также о риске оползней в Северной Каролине. Кроме этого, сильные дожди могут выпасть в штате Виргиния.
В минувшую среду американский президент Дональд Трамп заявил, что экстренные службы США подготовились к приближающемуся урагану. Он также призвал граждан стран "не играть с ураганом" и быть осторожными, а также следовать рекомендациям местных властей.
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