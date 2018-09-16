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Дальнее зарубежье 16.09.2018 11:46

Не менее 13 человек погибли от урагана "Флоренс" в США

До 13 человек увеличилось число жертв урагана "Флоренс", который обрушился на восточное побережье США в минувшую пятницу, передает в воскресенье телеканал Си-Эн-Эн.

В Северной Каролине без света остаются примерно 760 тыс. домов и предприятий, а в штате Южная Каролина - около 36 тыс.

При этом местные власти предупреждают, что затопления, вызванные приходом урагана, еще не достигли максимальной силы.

В воскресенье утром эпицентр урагана находился в 45 км к юго-востоку от Колумбии - столицы штата Южная Каролина. В настоящий момент "Флоренс" смещается на запад со скоростью 9 км/ч, и порывы ветра урагана достигают 65 км/ч.

Ожидается, что вскоре "Флоренс" ослабнет, однако метеорологи предупреждают об опасности ливневых паводков, выхода рек из берегов, а также о риске оползней в Северной Каролине. Кроме этого, сильные дожди могут выпасть в штате Виргиния.

В минувшую среду американский президент Дональд Трамп заявил, что экстренные службы США подготовились к приближающемуся урагану. Он также призвал граждан стран "не играть с ураганом" и быть осторожными, а также следовать рекомендациям местных властей.

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Тэги: США, УРАГАН, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]