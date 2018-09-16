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СНГ 16.09.2018 12:39

Российские ракетоносцы ТУ-160 пролетели через Северный полюс

Стратегические ракетоносцы ТУ-160 в августе совершили полет через Северный полюс, сообщил в воскресенье телеканал "Звезда".

В августе Минобороны РФ сообщало, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили перелет из Саратовской области на Чукотку.

"По дороге назад нашим летчикам поручили сходить на Северный полюс. А по пути оттуда выполнить боевую задачу", - сообщили в воскресенье в эфире телепрограммы "Военная приемка", посвященной полету самолетов Ту-160 на аэродром Анадырь в августе.

Как говорилось в распространенном в августе сообщении Минобороны РФ, в ходе перелета экипажи самолетов выполнили дозаправку в воздухе, а также условные пуски ракет по наземным целям на полигоне в республике Коми. Протяженность перелета из Чукотки в Саратовскую область составила более 8 тыс. км, отметили в военном ведомстве.

"Маневры проходили в рамках летно-тактического учения под руководством командующего дальней авиацией РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша", - отметили в министерстве.

Анадырь - город на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного округа. Чукотка на востоке имеет морскую границу с США.

В ноябре прошлого года начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов стратегической авиации до уровня, который был при СССР.

В марте на коллегии военного ведомства министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к североамериканскомуконтиненту". Тогда же, в марте, источники сообщили, что два российских противолодочных самолета совершили полет через Северный полюс в сопровождении истребителей и самолета-заправщика.

Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС являются воздушной компонентой российской ядерной триады.

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Тэги: РОССИЯ, РАКЕТОНОСЦЫ, ПОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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