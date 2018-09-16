Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил британским депутатам, что Лондон не намерен вводить санкции против России по "делу Скрипалей" вплоть до завершения процедуры Brexit, сообщает британское издание "Дейли телеграф".
Он пояснил, что поправку к принятому в мае этого года британскому закону о санкциях, которая аналогична "акту Магнитского", следует задействовать против России только после Brexit. Замглавы МВД заявил о необходимости подождать, поскольку закон о санкциях, частью которого является данная поправка, даст возможность создать иные методы санкционного давления, которые не заработают до конца Brexit.
Однако, отмечает "Дейли телеграф", неясно, какой именно срок имелся в виду - выход Великобритании из ЕС, намеченный на март 2019 года, или завершение переходного периода в конце 2020 года.
В то же время, по данным "Дейли телеграф", заявления Б.Уоллеса вызвали массу критики со стороны депутатов-консерваторов.
В 2016 году конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия "закона Магнитского" на все страны мира, а не только на Россию. Закон дает полномочия президенту США обновлять список иностранных граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека.
Аналогичные правовые акты также приняли Канада, Эстония, Литва.
В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в основе так называемого "акта Магнитского", предусматривающего пакет антироссийских санкций, лежат политические игры.
В начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.
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